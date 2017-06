Papa Francesco: ai nuotatori, “l’acqua è vita, senza acqua non esiste la vita”

foto SIR/Marco Calvarese

“Il vostro sfidarvi, gareggiare, vivere a contatto con l’acqua possa essere anche un contributo ad una diversa cultura dell’acqua: l’acqua è vita, senza acqua non esiste la vita. E parlare di vita è parlare di Dio, origine e sorgente della vita, e anche la nostra vita cristiana inizia nel segno dell’acqua, col Battesimo”. Così Papa Francesco ricevendo in udienza questa mattina i partecipanti al 54° trofeo di nuoto “Sette Colli” (Roma, 23-25 giugno 2017). “Sono giorni di gioia e di entusiasmo per voi e per gli sportivi che vi seguono – ha detto il Papa -, perché lo sport è anche festa. Una festa non priva di contenuti, perché trasmette valori sempre più necessari in una società come la nostra, che viene definita ‘liquida’, priva di punti di riferimento saldi. Il vostro sport si fa nell’acqua, ma non è ‘liquido’, anzi, è molto ‘solido’, richiede impegno costante e forza d’animo”. Ai nuotatori il Papa ha ricordato che “l’acqua nella quale nuotate, vi tuffate, giocate, gareggiate richiama una pluralità di attenzioni: il valore del corpo, che va curato e non idolatrato; il bisogno di interiorità e la ricerca di senso in ciò che fate; la forza e il coraggio nel resistere alla fatica; la visione chiara di quale approdo cercare nella vita e come raggiungerlo; il valore di autenticità che dice trasparenza, limpidezza, pulizia interiore. A contatto con l’acqua, imparate ad avere ripugnanza verso tutto ciò che è inquinante, nello sport e nella vita”. Ed ha concluso: “Il Signore vi benedica e vi dia sempre la gioia di fare sport insieme in spirito di fratellanza”.