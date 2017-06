Meeting Grottammare: mons. Pizzaballa, in Medio Oriente “cambiamenti epocali”

Il negoziato per l’accordo fondamentale tra Israele e Santa Sede è in dirittura d’arrivo. “Potrebbe essere firmato entro quest’anno”. A dare l’annuncio è mons. Pierbattista Pizzaballa, amministratore apostolico del Patriarcato di Gerusalemme dei Latini, che quest’oggi è stato ospite del Quarto meeting nazionale dei giornalisti cattolici e non, a Grottammare. “Poi bisognerà interpretare l’accordo”, ha aggiunto. Riflettendo sulla situazione in Medio Oriente, mons. Pizzaballa ha sottolineato che “siamo in un periodo di cambiamenti epocali, ma ora non sappiamo quale sarà la situazione tra cinque anni. In Terra Santa apparentemente non ci sono cambiamenti epocali, c’è la politica dei fatti sul territorio. In Terra Santa l’Isis non c’è, ma l’ideologia Isis è arrivata anche lì e forte è la preoccupazione per le piccole comunità come quella cristiana”.