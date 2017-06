Francia: nel 2017 saranno 117 le ordinazioni sacerdotali, in costante aumento il numero dei nuovi sacerdoti diocesani

Sono 117 quest’anno le ordinazioni sacerdotali che si celebreranno in Francia. Ogni anno, in prossimità della festa dei santi Pietro e Paolo (29 giugno), hanno luogo ordinazioni di sacerdoti diocesani e religiosi in un certo numero di diocesi in Francia e la Conferenza episcopale sceglie questo periodo per divulgare le informazioni disponibili sulle ordinazioni per l’anno 2017. Per quest’ anno dunque saranno 117 le ordinazioni: 84 sacerdoti diocesani e 33 sacerdoti provenienti da comunità religiose. Riguardo ai sacerdoti diocesani, la Conferenza episcopale rileva un aumento costante negli ultimi tre anni: erano 68 nel 2015; 79 nel 2016 e 84 nel 2017. Più dei due terzi sarà ordinato in giugno (69) e la grande maggioranza nel weekend del 24 e 25 giugno 2017 (54). La Conferenza episcopale fa poi sapere che sono 862 i seminaristi in Francia e che in questo stesso periodo 82 seminaristi – che diventeranno preti il prossimo anno – riceveranno l’ordinazione diaconale.