Francia: in 600 chiese al via da stasera la “Notte delle Chiese”

Sono 600 le chiese che in tutta la Francia, dal 24 giugno al 2 luglio, per una o più notti apriranno le porte al pubblico per far scoprire il loro patrimonio spirituale, artistico e storico agli abitanti. È l’iniziativa “Notte della Chiese” che dal 2011 si ripete ogni anno in tutto il Paese. Il primo anno parteciparono all’iniziativa un centinaio di parrocchie. Quest’anno il numero è salito a 600 e le chiese che aderiscono all’evento sono sparse in tutto il territorio francese. I programmi delle serate sono estremamente vari: preghiere, visite guidate, concerti, esposizioni, letture di testi religiosi con sfondo musicale.

“I campanili rappresentano l’identità di un villaggio o di una città ma sono troppo spesso oggi segno di chiese chiuse. Eppure questi edifici appartengono a tutta la comunità”, si legge sul sito della Conferenza episcopale, che presenta l’iniziativa. In effetti le chiese sono eredi di un vasto patrimonio artistico e storico fatto di architettura, sculture, vetrate, dipinti. La proposta è quella di far scoprire al visitatore il senso del luogo – chiesa – e di vivere un momento di contemplazione attraverso l’arte in tutte le sue dimensioni.