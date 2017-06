Diocesi: Perugia-Città della Pieve, morto ieri sera mons. Giacomo Rossi, fondatore della Caritas diocesana

È scomparso nella serata di ieri, all’età di 86 anni e dopo una grave malattia, mons. Giacomo Rossi fondatore nel 1976 della Caritas diocesana di Perugia-Città della Pieve. “Appresa la triste notizia – si legge in una nota – il cardinale Gualtiero Bassetti, che aveva fatto visita di recente a don Giacomo, si è raccolto in preghiera e ha espresso il suo personale profondo cordoglio e quello dell’intera arcidiocesi ai familiari e alle comunità parrocchiali di sant’Egidio e Lidarno guidate da don Giacomo per oltre mezzo secolo”. Sarà lo stesso card. Bassetti a presiede le esequie di mons. Rossi, che saranno celebrate domani, domenica 25 giugno, alle 15.30, nella chiesa parrocchiale di sant’Egidio (Pg). “Sacerdote lungimirante e profetico nel cogliere quello che decenni dopo sarebbe stato il fenomeno migrazione – prosegue la nota- “mons. Rossi si prodigò ad attivare a Perugia, a partire dal 1989, un servizio di ascolto e accoglienza per studenti immigrati, poi divenuto il Centro di ascolto diocesano, affidandone la responsabilità ad una giovane assistente sociale”. Oltre ad aver ricoperto per 25 anni l’incarico di direttore della Caritas diocesana (1976-2001), mons. Rossi fu anche delegato regionale della Caritas Umbria e membro della presidenza della Caritas italiana, “esperienza che lo portò a stretto contatto con due grandi figure di sacerdoti italiani impegnati nella carità e nel sociale, i monsignori Giovanni Nervo e Giuseppe Pasini”. “Don Giacomo ha realizzato opere che portiamo avanti nel suo ricordo ed esempio di uomo e di sacerdote totalmente donatosi a Dio nell’accogliere e sostenere i poveri”, commenta il diacono Giancarlo Pecetti, direttore della Caritas diocesana, secondo cui “la sua testimonianza di vita è stata di insegnamento per tanti sacerdoti, diaconi e laici impegnati”.