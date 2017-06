Diocesi: Civita Castellana, da lunedì 26 giugno a Frascati la settimana di aggiornamento per il clero

Sarà la Villa Campitelli, a Frascati, ad ospitare da lunedì 26 a giovedì 29 giugno la settimana di aggiornamento spirituale, culturale e pastorale per il clero della diocesi di Civita Castellana. L’incontro di formazione, guidato dal vescovo diocesano, mons. Romano Rossi, seguirà – si legge in una nota – “le recenti assemblee intervicariali e l’assemblea diocesana ed intende proseguirne il lavoro con lo sguardo già proteso al prossimo anno pastorale”. Sarà un’occasione per il dialogo e l’ascolto reciproco sul cammino della Chiesa diocesana oltre che “per sviluppare la fraternità sacerdotale e consolidare l’unione di ogni presbitero con il proprio vescovo, per riscoprire la grandezza della loro vocazione e la responsabilità di guidare il Popolo di Dio affidategli”. Sarà “un intenso momento di comunione – prosegue la nota – per riflettere, proporre, ascoltare e comunicare esperienze di fede nell’esercizio del proprio ministero e per l’edificazione di una Chiesa veramente di popolo”. Non mancherà, infine, lo spazio per un lavoro di verifica dei programmi pastorali fin qui sperimentati, allo scopo di conoscerli e indicarne le eventuali lacune.