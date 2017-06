Diocesi: Benevento, lunedì 26 inaugurazione della mostra fotografica “The Blood of Syria” di Alessio Romenzi

L’arcidiocesi di Benevento, attraverso gli Uffici per i beni culturali, le comunicazioni sociali, la Caritas e Migrantes, in collaborazione con la Fondazione Benedetto Bonazzi inaugurerà lunedì 26 giugno, alle ore 11, la mostra fotografica “The Blood of Syria” di Alessio Romenzi, inaugurata in occasione del #PortidiTerra, Festival del #W&W, #Welfare&Welcome e trasferita nella sua nuova sede: la Sala Leone XIII della curia arcivescovile di Benevento, in piazza Orsini. Romenzi è un fotoreporter di guerra e dei contesti di crisi.

La mostra dei 55 scatti di Romenzi sarà visitabile fino al 22 luglio il lunedì, il martedì, il mercoledì, il venerdì e il sabato dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 19.

Contestualmente, negli ambienti attigui alla Sala Leone XIII della curia arcivescovile di Benevento sarà possibile visitare anche la mostra “La storia che vogliamo”, curata dai giovani volontari in Servizio civile presso la Caritas di Benevento, in collaborazione con l’Ufficio diocesano per le comunicazioni sociali, anch’essa trasferita. Un percorso dall’11 settembre ad oggi attraverso la lente d’ingrandimento delle prime pagine delle testate giornalistiche nazionali. Il racconto della storia sotto una prospettiva diversa, di conseguenze di scelte di pace e non di guerra.