Conventuali: da domenica 25 giugno a Camposampiero seconda parte del Capitolo provinciale dei francescani del nord Italia

Si svolgerà dal 25 giugno al 6 luglio, presso la nella Casa di spiritualità dei santuari antoniani di Camposampiero, la seconda parte del Capitolo provinciale ordinario dei francescani conventuali del nord Italia. Saranno presenti 70 frati dei circa 300 religiosi che compongono la realtà della Provincia italiana di S. Antonio di Padova dei minori conventuali. Come si legge in una nota, “questa giurisdizione – che ha la sua sede storica a Padova nella Basilica del Santo – comprende tutto il nord Italia (Emilia Romagna compresa) e le circoscrizioni custodiali del Ghana, dell’Indonesia, della Francia-Belgio nonché le delegazioni del Portogallo e del Chile”. Dopo la conferma del ministro provinciale fra Giovanni Voltan e la verifica dell’ultimo quadriennio avvenute nella prima parte (5-11 marzo) del Capitolo, nella seconda parte – prosegue la nota – i lavori verteranno sulla stesura del Progetto provinciale quadriennale, l’approvazione dei nuovi Statuti provinciali e l’elezione dei ‘frati guardiani’, ossia i responsabili delle singole trenta comunità, nonché di numerosi incarichi di direzione o animazione delle tante opere legate alla Provincia religiosa come ‘Messaggero di S. Antonio’, ‘Villaggio S. Antonio’”.