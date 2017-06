Avvenire: Tarquinio, le feste per l’estate saranno “l’incontro tra il giornale e i territori”

Le feste per l’estate del quotidiano “Avvenire” saranno “l’incontro tra il giornale e i territori, le nostre diocesi, le realtà vive che abitano l’Italia”. Così Marco Tarquinio, direttore del quotidiano cattolico, presente al Sir il giro d’Italia estivo che partendo lunedì 26 giugno da Matera passerà per Jesolo, Bibione, il bellunese e poi Trento, Lerici, Le Spezia, Ventimiglia e la Sicilia. Si inizia dalla Città dei Sassi, “un luogo unico e una disponibilità speciale”, rileva Tarquinio, spiegando che “è la nostra prima volta in Basilicata, la seconda in assoluto al Sud”. A Matera si parlerà delle “grandi questioni del presente, che sono dentro alla vita della gente”, come sviluppo del Mezzogiorno, migrazioni nel Mediterraneo, famiglia, giovani e lavoro. “Avvenire” – ricorda il direttore – “ha uno sguardo sull’attualità diverso da quello dell’informazione dominante, su questi argomenti non evidenziamo soltanto gli aspetti problematici ma anche le esperienze positive di tante persone che non temono di accogliere i migranti, di creare lavoro, di risolvere i problemi insieme”. E poi “affronteremo con tutta la chiarezza necessaria” due punti: “Il tema principale è il lavoro – spiega Tarquinio – al quale si aggiunge la lotta alle mentalità mafiose”. Inoltre, “durante i giorni della festa, terremo le riunioni di redazione con i ragazzi delle scuole superiori di Matera”. Di giovani si parlerà anche a Jesolo, mentre in altre tappe saranno ospiti i vescovi dei territori colpiti dal sisma in Centro Italia, si parlerà di “Amoris Laetitia”, economia, immigrazione.