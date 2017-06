Turismo: presentato a Bologna un Sussidio pastorale regionale. Don Zoli (Ceer), “occasione di evangelizzazione”

“Siamo una Regione ad alta vocazione turistica ma spesso le comunità cristiane non sanno che pesci prendere”. Don Tiziano Zoli, incaricato per la pastorale dello sport, turismo e tempo libero dell’Emilia Romagna, commenta così il Sussidio pastorale “La gioia del Vangelo nel turismo” presentato oggi a Bologna. Cinque parole – accogliere, condividere, annunciare, celebrare e camminare – per uno strumento di condivisione, in stile sinodale, di quanto è stato realizzato finora in Regione. A partire dall’Eucaristia, che è ciò che tiene viva la comunione anche durante le ferie: gli orari delle messe, la traduzione in lingua straniera, il coinvolgimento dei giovani diventano percorsi per creare accoglienza. Secondo i dati di Unioncamere, nel 2016 in Emilia Romagna sono arrivate 48 milioni e 273mila persone, quasi 11 milioni si sono fermate per almeno una notte. “Di fronte a questi numeri – dice don Zoli – ci siamo interrogati su come metterci in gioco: il turismo è un’occasione di evangelizzazione, un’opportunità missionaria”.