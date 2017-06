Teresio Olivelli: mons. Rizzi (postulatore), “per tutti è stato un sorriso di Dio”

“Nei prossimi giorni sarà stabilità la data della desiderata beatificazione di Teresio Olivelli che, come prevede la normativa vigente, si terrà nella diocesi che ha promosso la causa del nuovo beato, quindi a Vigevano”. Lo ricorda, oggi mons. Paolo Rizzi, postulatore della causa di beatificazione, in una nota, nella quale ripercorre “l’impegnativo percorso processuale, iniziato trent’anni fa dalla sollecitudine pastorale del vescovo Mario Rossi e dalla sapienza giuridica di don Mario Tarantola, nella sua qualità di giudice delegato”. Teresio, dopo i fatti dell’8 settembre 1943, divenne oggetto della persecuzione dei nazisti e dei fascisti a causa dell’opera di evangelizzazione e di moralizzazione che egli svolse negli ambienti in cui operava. “Il martirio di Olivelli non è un accadimento improvviso, ma è l’epilogo di un intenso cammino di fede e di un costante esercizio delle virtù cristiane – osserva mons. Rizzi -. Il prossimo beato ha affrontato il martirio mosso dalla sua fede, preparandosi adeguatamente a sacrificare la vita per testimoniare la propria fedeltà a Cristo e l’amore ai fratelli, sofferenti come lui nel campo di concentramento, a cui diede assistenza spirituale e materiale, incurante delle punizioni, fino a morire per i maltrattamenti subiti a causa della sua inesausta carità”.

“Come buon samaritano dell’umanità – aggiunge – ha vissuto la sua breve esistenza di soli 29 anni percorrendo le strade dei più deboli e indifesi portando a tutti solidarietà e condivisione, si è chinato su molte ferite del corpo e dello spirito, per tutti è stato un sorriso di Dio e ha accarezzato i cuori desolati, con la sua fede ha operato meraviglie di benessere fisico e spirituale”. Con la beatificazione, “la Chiesa riconosce ufficialmente la santità e la concessione del culto pubblico di Teresio Olivelli, indicandolo come esempio a quanti desiderano essere nel mondo testimoni di carità”, conclude il postulatore.