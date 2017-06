Stampa on line: Anso, nasce l’Osservatorio nazionale e locale delle testate digitali

“Conoscere l’esatto stato dell’editoria digitale, le sue reali dimensioni, quanto muove, quanto coinvolge e quanto produce, specie a livello locale, dove operano testate che raggiungono un’utenza, anche se frammentata, comparabile a quella dei grandi siti di informazione”. Questo, l’obiettivo dell’Osservatorio permanente sulle realtà editoriali digitali, avviato in questi giorni da Anso, Associazione nazionale della stampa on line, in collaborazione con AgCom, l’autorità per le garanzie nelle comunicazioni. “L’editoria – spiega Marco Giovannelli, presidente di Anso – ha vissuto e continua a vivere un periodo di profonde trasformazioni”. “Resta però difficile – precisa – conoscere a fondo la situazione delle testate on line. Al di là di alcune ricerche a campione, non esistono numeri certi”. In tal senso, l’Osservatorio monitorerà l’evoluzione del settore nel più ampio contesto di analisi dei media. Elaborerà i dati attingendo sia alla Ies, cioè all’obbligatoria Informativa economica di sistema, sia a uno specifico questionario (compilabile a questo link: http://get.adobe.com/it/reader/), che consentirà di completare il quadro informativo nazionale. Nel censimento si darà particolare attenzione ai quotidiani digitali locali. Un progetto, conclude Giovannelli, che “ci permetterà di conoscere davvero l’entità delle imprese editoriali digitali”, che spesso sono lo “strumento principale di informazione. Ora è essenziale che ognuno si impegni per far conoscere i propri numeri e le proprie caratteristiche”