Scuola: Diaco (Cei), “serve un’alleanza con le forze della società civile e ritrovare il rapporto con le famiglie”

La scuola “ha bisogno di stringere alleanze con le forze della società civile, con il mondo della ricerca e delle professioni, ma soprattutto ritrovando il rapporto con le famiglie, che è oggi a dir poco difficile”. Ne è convinto Ernesto Diaco, direttore dell’Ufficio nazionale per l’educazione, la scuola e l’università della Cei. In un’intervista pubblicata sull’ultimo numero di “Docete”, rivista della Fidae, Diaco parlando di famiglie e insegnanti osserva che “gli atteggiamenti di delega e di pretesa non aiutano, così come l’individualismo che colpisce sia l’insegnamento che l’apprendimento degli studenti”. Secondo il direttore, “la prima sfida per la scuola è sempre quella di essere all’altezza del suo compito, che è quello di educare i bambini, i ragazzi e i giovani, in un fecondo rapporto con le famiglie e la società”. “Per sua stessa natura – aggiunge Diaco – la scuola è sempre un cantiere aperto, in cui non ci si accontenta di ripetere ogni anno le stesse cose e si cerca di finalizzare l’organizzazione e la burocrazia all’educazione, e non viceversa”. D’altra parte, “alla base di tutto, resta l’impegno di non spegnere, anzi alimentare le domande di vita e di futuro dei nostri ragazzi”.