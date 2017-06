Rai Due: “Sulla via di Damasco”, domani puntata su “Il miracolo dell’amore”

Sarà dedicata a “Il miracolo dell’amore” la puntata di “Sulla via di Damasco”, in onda sabato 24 giugno, alle 8.45 su Rai Due. Il programma, firmato da mons. Giovanni D’Ercole e Vito Sidoti, racconterà le storie di conversione di chi ha scoperto la fede dopo una vita di indifferenza, consumando la propria esistenza lontano da Dio. Ospite in studio, Sonia di Santo, prima testimone di Geova, poi buddista, infine diventata cristiana con il Battesimo. Una vita, la sua, “alla ricerca della Verità per colmare quel vuoto d’amore che le procurava angoscia e dolore, fino ad Assisi, il luogo che segnerà la sua rinascita”. Verrà poi presentata la vicenda di Joylson, che, dopo una vita di droga, spaccio e rapine, ha scoperto la fede nella Comunità Nuovi Orizzonti in Brasile. “Attraversa la sua giovinezza convinto di essere un dio e di rimuovere le violenze subite da bambino con la folle illusione di essere padrone del mondo”, si legge in una nota, nella quale si aggiunge che “la svolta” è arrivata “durante un’aggressione, il freddo di una pistola alla tempia, la paura di morire; in quegli attimi di terrore sperimenterà la protezione di Dio, tracciando così l’inizio di una nuova vita proiettata ad amare”. Infine don Luigi Verdi, fondatore della Fraternità di Romena, che racconterà la sua lunga e tormentata “via di damasco” tra momenti di crisi e prove personali. Le parole di un Salmo – “la pietra scartata dai costruttori è divenuta pietra angolare” – hanno sconvolto la sua esistenza facendo scaturire il suo “desiderio di aiutare, di perdonare, di sostenere quanti passano una crisi e cercano una via per uscirne, incoraggiando la semplicità, la tenerezza, per una vita dai ritmi più umani”.