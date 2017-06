Premio Roma: tra gli insigniti, il presidente del Parlamento europeo Tajani e l’attore polacco Piotr Adamczyk, che ha interpretato San Giovanni Paolo II

Stasera, alle 20,30, presso l’aula magna della “Sapienza Università di Roma” si terrà la cerimonia di premiazione della XVIII edizione del “Premio Roma”. A ricevere i premi, oltre ai vincitori delle tre sezioni in concorso – Narrativa italiana, Narrativa straniera e Saggistica – saranno l’imprenditore, editore e dirigente sportivo Urbano Cairo, presidente di Cairo Comunication, di Rcs MediaGroup e del Torino Fc, che riceverà il “Premio speciale per l’imprenditoria”; il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani che riceverà il “Premio speciale per il 60° anniversario dei Trattati di Roma”, che si sono celebrati a Roma lo scorso 25 marzo; l’attore e regista Roberto Benigni che riceverà il “Premio Speciale “per la promozione della Bellezza dell’Italia nel mondo”; ol presidente dell’Autorità nazionale anticorruzione, Raffaele Cantone che riceverà il “Premio Roma Urbs Universalis per “la difesa della legalità e la lotta alla corruzione”; agli attori teatrali Ugo Pagliai e Paola Gassman, il “Premio speciale” istituito in occasione del 150° anniversario della nascita di Luigi Pirandello. Inoltre, quest’anno, il Premio Roma è gemellato con la città di Varsavia, capitale della Polonia. Per l’occasione è stato istituito il “Premio speciale Roma-Varsavia” conferito all’attore polacco Piotr Adamczyk, interprete del Papa San Giovanni Paolo II, nel film: “Karol, un uomo diventato Papa”.