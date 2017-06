Polonia: a Cracovia il festival di cultura ebraica. Domani oltre 200 eventi, Gerusalemme al centro dell’attenzione

“Gerusalemme” è il titolo della rassegna di cultura ebraica a Cracovia, in Polonia, che verrà inaugurata domani, sabato 24 giugno. Nell’ambito di oltre 200 eventi fra i quali concerti, esposizioni, conferenze e workshop, gli organizzatori intendono presentare come la città e la storia di Gerusalemme inspirano e influenzano la vita contemporanea. La rassegna di cultura ebraica organizzata per la 27ma volta nell’antica capitale polacca è il più grande festival ebraico al mondo che ogni anno attira migliaia di partecipanti da molti Paesi. Gerusalemme “verrà presentata come archetipo della città divisa e unita, centro spirituale di più religioni, culture e tradizioni dove la storia incessantemente s’intreccia con il mito”, sottolineano i promotori dell’iniziativa aggiungendo che la città “sia anche un luogo dove si focalizzano i problemi e le sfide del mondo moderno”. Nell’ambito della manifestazione, che terminerà il 2 luglio, verrà consegnato il riconoscimento del “Giusto tra le nazioni”, l’onorificenza conferita dal Memoriale ufficiale di Israele, Yad Vashem, fin dal 1962, a tutti i non ebrei che hanno agito in modo eroico a rischio della propria vita e senza interesse personale per salvare la vita anche di un solo ebreo dal genocidio nazista della Shoah.