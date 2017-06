Papa in Colombia: reso noto il programma del viaggio apostolico dal 6 all’11 settembre

La Sala Stampa della Santa Sede ha pubblicato oggi il programma del viaggio apostolico di Papa Francesco in Colombia, dal 6 all’11 settembre. Bogotà, Villavicencio, Madellin, Cartagena le città toccate. La partenza dall’aeroporto di Roma Fiumicino è prevista per le 11 di mercoledì 6 settembre, per atterrare alle 16.30 (ora locale) a Bogotà. Nell’area militare (Catam) dell’aeroporto di Bogotá, la cerimonia di benvenuto.

Giovedì 7 settembre il primo appuntamento per Papa Francesco sarà alle 9 del mattino quando incontrerà le autorità nella Plaza de Armas della Casa de Nariño a Bogotà e pronuncerà il suo primo discorso. Alle 9.30 la visita di cortesia al presidente nel Salone protocollare della Casa de Nariño, alle 10.20 la visita alla cattedrale e il saluto e la benedizione ai fedeli dal balcone del Palazzo cardinalizio. Alle 11 l’incontro con i vescovi nel salone del Palazzo vardinalizio, dove il Pontefice pronuncerà un discorso. Nel pomeriggio, alle 15, l’incontro con il comitato direttivo del Celam nella nunziatura apostolica, con un terzo discorso. Alle 16.30 Francesco celebrerà la Messa nel Parco Simon Bolivar.

Venerdì 8 settembre, alle 7 il Papa partirà in aereo dall’area militare (Catam) dell’aeroporto di Bogotá per Villavicencio, per atterrare alle 8.30 alla base aerea di Apiay in Villavicencio. Alle 9.30 celebrerà la Messa nel terreno Catama. Nel pomeriggio, alle 15.40, è previsto il grande incontro di preghiera per la riconciliazione nazionale nel Parque Las Malocas, e il Papa pronuncerà un discorso. Alle 17.20 Francesco sosterà alla croce della riconciliazione nel Parque de los Fundadores, prima di ripartire per Bogotà, alle 18.

Sabato 9 settembre, alle 8.20 il Papa partirà in aereo per Rionegro e da lì si trasferirà in elicottero all’aeroporto di Medellin dove, alle 10.15, celebrerà la Messa. Nel pomeriggio alle 16 è previsto l’incontro con i sacerdoti, religiosi, consacrati, seminaristi e le loro famiglie di provenienza nello Stadio coperto La Macarena, con un discorso del Pontefice. Poi ci sarà il trasferimento in elicottero alla base aerea di Rionegro e la ripartenza per Bogotá.

Domenica 10 settembre, alle 8.30 il Papa partirà per Cartagena, dove benedirà la prima pietra delle case per i senzatetto dell’Opera Talitha Qum nella piazza S. Francesco d’Assisi. Alle 12 è prevista la recita dell’Angelus davanti alla chiesa di San Pietro Claver, seguita dalla visita al santuario. Poi ci sarà il trasferimento in elicottero dalla base navale all’area portuale del Contecar, dove alle 16.30 il Papa celebrerà la messa. Alle 18.45 ci sarà la cerimonia di congedo nell’aeroporto di Cartagena e la ripartenza per Roma Fiumicino, dove l’arrivo è previsto per le 12.40 del lunedì 11 settembre.