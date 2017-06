Onu: Ghassan Salamé è il nuovo Rappresentante speciale e capo della missione in Libia (Unsmil)

Il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres ha annunciato oggi la nomina di Ghassan Salamé, libanese, come Rappresentante speciale e capo della missione delle Nazioni Unite di sostegno alla Libia (Unsmil). Prende il posto del tedesco Martin Kobler. Salamé è stato nel 2003 Political advisor delle Nazioni Unite nella missione in Iraq (Unami), dove ha svolto un ruolo cruciale nel dialogo tra le fazioni irachene. E’ stato quindi Senior advisor presso il Segretariato generale nel 2003, 2007 e 2012. Nel 2016 si è unito alla Commissione nello Stato di Rakhine (Myanmar) presieduta da Kofi Annan. E’ stato docente di relazioni internazionali all’università Sciences-Po a Parigi ed è fondatore della Paris school of international affairs – Psia. Nato nel 1951, è sposato con due figlie.