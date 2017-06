Meeting Grottammare: Donaddio (Sole 24 Ore), “il web ha rotto la cortina di ferro tra lettori e redazioni dei giornali”

“Il web ha rotto la cortina di ferro tra lettori e redazioni dei giornali”. Lo ha detto questa mattina Massimo Donaddio, giornalista del Sole 24 Ore, che ha aperto la tavola rotonda sulla figura del “giornalista multitasking” nella seconda giornata del Quarto meeting nazionale giornalisti cattolici e non “Tutto nel mondo è intimamente connesso (Papa Francesco )” in corso a Grottammare (fino al 25 giugno). “I nuovi strumenti tecnologici e i social – ha sottolineato -, attraverso i ‘like’, iniziano a portare nelle redazioni i gusti dei lettori, creando contatti che possono essere utilizzati per migliorare il prodotto informativo”. “I lettori – aggiunge Donaddio – cerca oggi notizie vere e originali”. Una cosa questa che rappresenta una sfida per i giornalisti, che sono “chiamati a lavorare con intelligenza, senso critico e cuore” per offrire anche sul web un’informazione di qualità e originale, facendo costantemente i conti con la difficoltà di operare in un sistema d’informazione “in tempo reale”.