Meeting Grottammare: Tajani, cercare sempre di dire la verità, senza farsi strumentalizzare

Cercare sempre di dire la verità, senza farsi strumentalizzare: questo l’augurio che il presidente del Parlamento europeo, Antonio Tajani, ha rivolto ai partecipanti al Quarto meeting nazionale giornalisti cattolici e non, in corso a Grottammare (fino a domenica 25 giugno). Intervenuto telefonicamente da Bruxelles, Tajani ha sottolineato la necessità di “un’informazione corretta e basata su alcuni valori fondamentali a cominciare dalla libertà e dalla verità”. Tajani ha sollecitato l’apertura di un dibattito sui nuovi metodi comunicativi e sulle nuove tecnologie che, pur offrendo risorse comunicative interessanti e importanti, consentono anche la veicolazione di messaggi negativi. “Va assolutamente trovato un sistema perché l’interconnessione non crei danni, soprattutto ai giovani”. Per quanto riguarda il rapporto tra politica e news media, il presidente del Parlamento europeo ha rammentato che “il vero consenso non si prende insultando, ma facendo vedere quello che si fa. La politica deve usare i social per informare i cittadini su quanto viene fatto”.