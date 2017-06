Germania: Monaco di Baviera, concluso primo ciclo di “Mentoring nella Chiesa: le donne si muovono”

Con una manifestazione di due giorni si è concluso, ieri, a Monaco di Baviera il primo ciclo di “Mentoring nella Chiesa: le donne si muovono”. Il programma voluto dalla Conferenza episcopale tedesca (Dbk) in collaborazione con l’Associazione Hildegardis, che lo ha gestito, ha avuto l’obiettivo di preparare i giovani talenti femminili per ruoli di gestione nella Chiesa cattolica e di contribuire alle risorse umane e allo sviluppo organizzativo. “L’esperienza degli ultimi dodici mesi ci ha dimostrato che l’individuo, che cambia ed è in continua evoluzione, può creare qualcosa di nuovo, e le strutture rigide possono cambiare e adattarsi alle sfide del tempo”, ha detto Charlotte Kreuter-Kirchhof, vice presidente dell’Associazione Hildegardis, per la quale “questo è un segnale incoraggiante”. Anche il card. Reinhard Marx, presidente della Conferenza episcopale tedesca, ha lodato il programma di mentoring ed è grato per questo progetto, che ha avuto un tale successo da programmare una nuova edizione: “Sarebbe una follia per la Chiesa se rinunciasse al talento delle donne”, ha detto il porporato in un incontro con i 20 mentori e le 20 corsiste. Per Marx il programma di mentoring delle diocesi tedesche “è un passo da incoraggiare: e la sfida da accettare da parte della Chiesa è quella di essere sensibile al percorso di convivenza tra uomini e donne, con la reciproca comprensione tra i sessi, nella questione delle posizioni di leadership nella responsabilità ecclesiale”.