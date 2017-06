Focolarini: domenica 25 giugno Maria Voce incontra i parlamentari della Iao

In occasione della 24ª Assemblea generale dell’Interparliamentary Assembly on Orthodoxy (Iao), 115 parlamentari provenienti da 46 Paesi dei 5 continenti saranno nei prossimi giorni in Italia, ospiti il 26 e 27 giugno 2017 del Parlamento italiano a Montecitorio. I parlamentari hanno voluto far precedere l’inizio dei lavori da una visita, domenica 25 giugno, al Monastero Bizantino di San Nilo a Grottaferrata (Rm) e da un incontro del Bureau Internazionale della Iao con Maria Voce, al vicino Centro internazionale dei Focolari a Rocca di Papa. Tra gli obiettivi della Iao, nata nel 1993 da un’iniziativa del Parlamento greco, ci sono – si legge in una nota – la messa in rilievo del ruolo dell’Ortodossia come espressione politica, culturale e spirituale; il contributo dello spirito ecumenico e unificante dell’Ortodossia sia per il superamento di contrasti nazionalistici e confessionali, sia nella ricerca di mezzi efficaci di protezione delle minoranze; lo sviluppo del patrimonio culturale ortodosso come contributo al rispetto dei diritti umani e alla coesistenza pacifica dei popoli; la partecipazione più attiva dell’Ortodossia nella ricerca di soluzioni per l’ambiente”. “Un campo di azione in consonanza – prosegue la nota – con gli scopi del Movimento dei Focolari, in particolare con le iniziative intraprese da una delle sue espressioni, il Movimento politico per l’unità, con cui la Iao collabora da alcuni anni”. Il 28 giugno i parlamentari della Iao hanno in programma una visita culturale ad alcuni luoghi significativi della Roma cristiana del primo millennio e parteciperanno alla preghiera dei vespri a Santa Maria in Trastevere con la Comunità di Sant’Egidio. Il 29 giugno, festa dei santi Pietro e Paolo, parteciperanno alla celebrazione eucaristica in Vaticano presieduta da Papa Francesco.