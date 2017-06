Filippine: esortazione pastorale dei vescovi contro le “fake news”

I vescovi filippini combattono uniti contro le “fake news”: in una esortazione pastorale firmata dal presidente Socrates B.Villegas, arcivescovo di Lingayen Dagupan, invitano la popolazione a non “promuovere, diffondere e sostenere fonti che propongono ‘fatti alternativi’ “o ‘fake news'” e a “smettere di condividere” le notizie false. Secondo i vescovi le “fake news” sono un “peccato contro la carità perché impediscono alle persone di prendere decisioni giuste e sane e le convincono a prendere, invece, quelle sbagliate”, con conseguenze disastrose per le persone e le comunità. “Il coinvolgimento attivo dei cittadini nella creazione di una società nutrita dalla giustizia dipende dalla verità”, sottolineano. Esortano perciò chi naviga su internet ad individuare le fonti di “notizie false” per informare le persone. La proliferazione di “fake news” sui social media – aggiunge l’agenzia cattolica Ucanews – è diventata un fenomeno recente nelle Filippine, in particolare dall’elezione del presidente Rodrigo Duterte lo scorso anno. I sostenitori del presidente hanno diffuso sui social media attacchi contro chi critica le politiche governative. Perfino alcuni vescovi cattolici sono caduti nella rete delle “fake news” o post ingannevoli sui social media quando hanno criticato la guerra del governo contro le droghe. Nelle Filippine, il 58% dei 60 milioni di abitanti ha accesso a internet, utilizzato in maggioranza per navigare sui social media.