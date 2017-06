Diocesi: Perugia-Città della Pieve, domani 19° anniversario della morte del servo di Dio Vittorio Trancanelli. Il 2 luglio traslazione delle spoglie

Sarà ricordato domani, sabato 24 giugno, a Perugia e a Cenerente, il 19° anniversario della morte del venerabile servo di Dio Vittorio Trancanelli, medico chirurgo di Perugia che insieme alla moglie Rosalia Sabatini e ad altre famiglie diede vita all’opera diocesana di carità “Alle Querce di Mamre”, realtà che accoglie tutt’oggi persone in gravi difficoltà, in particolare minori con particolari disagi e disabilità. Alle 10.30, la “Sala Rossa” del Palazzo comunale dei Priori di Perugia, ospiterà un incontro pubblico sulla figura di Vittorio Trancanelli al quale interverranno il sindaco Andrea Romizi, l’assessore Dramane Wagué, Rosalia Sabatini Trancanelli, Fausto Santeusanio, presidente dell’associazione “Alle Querce di Mamre”, e il postulatore della causa di canonizzazione, Enrico Solinas, che presenterà il suo libro illustrato per bambini “Il venerabile Vittorio Trancanelli”. Alle 18, invece, presso la chiesa parrocchiale di Santa Maria Maddalena in Cenerente, il vescovo di Città di Castello, mons. Domenico Cancian, presiederà la celebrazione eucaristica in suffragio di Vittorio Trancanelli. Al termine, i fedeli si raccoglieranno in preghiera davanti alla tomba del venerabile. Saranno due appuntamenti che anticiperanno la solenne traslazione delle spoglie mortali di Trancanelli in programma per domenica 2 luglio, quando nel pomeriggio verranno trasferite dalla chiesa di Cenerente (Pg) a quella dell’ospedale “Santa Maria della Misericordia” di Perugia. Qui alle 17.30, l’arcivescovo di Perugia-Città della Pieve, il card. Gualtiero Bassetti presiederà la concelebrazione eucaristica con numerosi vescovi e sacerdoti.