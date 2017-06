Diocesi: Latina, il 1° luglio pellegrinaggio notturno alla casa del martirio di Santa Maria Goretti

Sabato 1° luglio si terrà il pellegrinaggio notturno alla casa del martirio di Santa Maria Goretti a Latina, in preparazione alla festa liturgica della patrona della città e dell’Agro pontino fissata per 6 luglio. “Da questa edizione il pellegrinaggio – informa una nota della diocesi di Latina-Terracina-Sezze-Priverno – diventerà un momento ‘diocesano’ a tutti gli effetti, così ha voluto il vescovo Mariano Crociata. Una decisione frutto anche del recente Giubileo straordinario della Misericordia, concluso dalla Chiesa pontina nel segno di Maria Goretti”. Mons. Crociata ha anche dato indicazione a don Paolo Lucconi, suo delegato per l’organizzazione, affinché ogni anno sia trattato un tema “in qualche modo legato all’orientamento pastorale del momento o comunque importante per la vita ecclesiale pontina”. Per quest’anno “l’attenzione sarà posta sul tema dell’iniziazione cristiana per i ragazzi, argomento di attuale riflessione nella Chiesa diocesana”, ha don Lucconi. Santa Maria Goretti, vittima di omicidio in seguito a un tentativo di stupro da parte del vicino di casa, “testimonia e insegna che Dio viene sempre al primo posto e che il nostro corpo, degno di rispetto, non può essere mai trasformato in oggetto di voluttà”, evidenzia Lucconi, per il quale la vita della santa “costituisce una sfida per la nostra società, sazia e vuota, che abitua a prendere e non a dare. Al tempo stesso, la sua vicenda insegna che l’amore e il perdono vincono sull’odio e la vendetta”. La partenza per il pellegrinaggio è fissata alle 23 del 1° luglio, dal piazzale della chiesa di Borgo Piave a Latina. L’arrivo è previsto per le 6 nel piazzale antistante la casa di Maria Goretti dove mons. Crociata presiederà la Messa.