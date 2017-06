Diocesi: Grosseto, 60 anni di sacerdozio per don Giovanni Tumiatti. Domenica 25 giugno messa e festa nella parrocchia di Buriano

“Ringrazio Dio di tutto ciò che è avvenuto, perché non è roba mia. Si è servito di me e con gioia gli ho dato la mia vita. Così come ho potuto”. Così don Giovanni Tumiatti, 86enne parroco di Buriano, commenta sul settimanale diocesano “Toscana Oggi-Rinnovamento” i suoi 60 anni di ordinazione sacerdotale. Don Giovanni fu ordinato il 29 giugno 1957, solennità dei santi Pietro e Paolo, nella cattedrale di Grosseto dal vescovo Paolo Galeazzi. Nato a Goro (Ferrara) il 3 febbraio 1931, don Giovanni arrivò in Maremma, a Castiglione della Pescaia, con la sua famiglia quando aveva sei anni. Entra in Seminario negli anni dell’adolescenza: a Grosseto frequenta le medie e il liceo, poi a Siena, al Seminario regionale, studia teologia. “Sono tante le parrocchie nelle quali don Tumiatti ha speso i suoi anni di sacerdozio – ricorda la diocesi di Grosseto -. Appena ordinato viene inviato viceparroco a Ribolla occupandosi della zona agraria tra Sticciano, gli Olmini e Pian del Bichi. Da lì viene inviato viceparroco a Porto Santo Stefano, dove resta due anni; poi amministratore parrocchiale a Casal di Pari, quindi Pian d’Alma-Punta Ala, quando poi passa la mano ai Gesuiti e viene inviato parroco a Sassofortino, dove resta dal 1966 al 1968. L’improvvisa morte di don Biagio Bailo lo porta a Roccastrada, dove il vescovo lo invia come parroco: qui resta tredici anni occupandosi sia della parrocchia che del consolidamento dell’Istituto Geriatrico. Lasciata Roccastrada nel 1981, don Tumiatti è parroco ad Alberese, da dove successivamente il vescovo Angelo Scola lo chiama parroco in cattedrale. Nel 1999 lascia la città per assumere la guida pastorale della parrocchia di Buriano, dove tutt’ora presta il suo infaticabile servizio”. E proprio a Buriano, domenica 25 giugno, don Giovanni festeggerà i 60 anni di ordinazione con la Messa, alle ore 18, presieduta dal vescovo Rodolfo Cetoloni, a cui seguirà un momento di festa coi parrocchiani, gli amici e i familiari, che in questi 60 anni lo hanno accompagnato e seguito in ogni suo nuovo incarico. “Con grande gioia e gratitudine, a nome di tutta la diocesi – afferma il vescovo -, domenica sarò a Buriano per ringraziare Dio con don Giovanni per questo bell’anniversario, che giunge mentre egli è ancora in piena attività, con un entusiasmo che non è mai venuto meno, nonostante le inevitabili difficoltà legate al ministero sacerdotale, perché ha sempre sentito su di lui la fedeltà di quel Dio buono che lo ha chiamato. Tutta la Chiesa diocesana è grata a questo infaticabile prete, intraprendente e laborioso, che ha voluto bene alla gente e ai luoghi, nei quali ha investito le sue risorse spirituali e le sue capacità operative per curare e valorizzare chiese, spazi parrocchiali, arredi sacri. Ne è ultima testimonianza la bella sala espositiva inaugurata a Buriano nel mese di febbraio e da lui fortemente voluta”.