Diocesi: Cesena-Sarsina, nel fine settimana la “Festa della famiglia diocesana”

Nella settimana della festa del patrono della città di Cesena, san Giovanni Battista, la diocesi di Cesena-Sarsina celebra per il terzo anno consecutivo la “Festa della famiglia diocesana”. Sabato 24 giugno, alle 10 in cattedrale, il vescovo di Cesena-Sarsina, monsignor Douglas Regattieri, presiederà la messa pontificale al termine della quale sarà inaugurata la casa-famiglia dell’Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII ospitata nei locali dell’episcopio. Domenica 25, invece, la famiglia diocesana si ritroverà alle 16 in Cattedrale dove mons. Regattieri presiederà la celebrazione degli anniversari di matrimonio. “Saranno circa 130 – si legge in una nota – le coppie di sposi che rinnoveranno gli impegni sanciti nel giorno del sacramento del matrimonio festeggiando una ricorrenza importante: 25, 50, 60, 70 e oltre anni di nozze”. In serata, poi, alle 21 presso il chiostro di San Francesco, il poeta e narratore cesenate Roberto Mercadini presenterà “Fuoco nero su bianco”, monologo da lui scritto. Si tratta di “un viaggio nella Bibbia e nella cultura ebraica – prosegue la nota – che farà riflettere, con umorismo, sulle vicende di alcuni personaggi dell’Antico Testamento”. Gli appuntamenti saranno preceduti e accompagnati dalla possibilità di sostare in adorazione davanti a Gesù Eucaristia presso la Chiesa del Suffragio, in pieno centro a Cesena, a partire dalle 15 di venerdì 23 fino alle 15 di domenica 25, con esclusione delle ore notturne.