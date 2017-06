Dialogo cattolici-ebrei: delegazione Cei a mostra sulla “Menorà”. Dureghello (Comunità ebraica Roma), “evento storico”. Segno della “volontà di andare insieme verso il futuro”

“Un evento storico, che si succede alle visite dei tre Papi che lo hanno preceduto, ma che si aggiunge a questa volontà che il percorso del dialogo non sia soltanto sulla carta e sulle parole, ma sia accompagnato da gesti concreti di fratellanza, distensione e una volontà di andare insieme verso il futuro”. Con queste parole Ruth Dureghello, presidente della Comunità ebraica di Roma, spiega al Sir il significato di una visita oggi di una delegazione della Cei alla mostra sulla “Menorà” che sarà aperta al pubblico fino al 23 luglio presso il Braccio di Carlo Magno in Vaticano e il Museo ebraico di Roma. “La comunità ebraica di Roma – ha detto Dureghello – è il cuore dell’ebraismo italiano. È la comunità più lungamente radicata in Italia: 22 secoli di storia, di vicissitudini e, direi, di rapporti non sempre così sereni con i nostri vicini di Oltre Tevere. Oggi questa visita della Cei ha un significato che va oltre il fatto che siamo tutti interessati a questo lavoro ma è anche il sintomo di un percorso in divenire e proiettato verso il futuro, in cui il passato, che ci ha sicuramente e profondamente segnato, diventa uno strumento per costruire un futuro insieme”.