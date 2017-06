Dialogo cattolici-ebrei: delegazione Cei a mostra sulla “Menorà”. Di Segni (Ucei), “una mostra unica, un’occasione di dialogo”

“Una mostra unica, per il dialogo che offre, per il percorso storico che propone, per lo spessore che mette in evidenza, per i reperti unici che raccoglie ed espone”. Così Noemi Di Segni, presidente dell’Unione delle Comunità ebraiche italiane (Ucei), spiega al Sir le ragioni per visitare (fino al 23 luglio e con biglietto unico) la mostra “La Menorà: culto, storia e mito” che si evolve lungo il Braccio di Carlo Magno in Vaticano e al Museo ebraico di Roma. La mostra sulla Menorà, il candelabro a sette braccia, simbolo per eccellenza della fede ebraica, offre – dice Di Segni – “un’occasione di dialogo per incrociare i nostri percorsi. Un incontro che nasce da un simbolo identitario così forte come la Menorà che però essendo stato poi ripreso in altri contesti, si è evoluto in altre culture pur mantenendo la sua identità. Mi sembra questo un po’ un simbolo di quello che caratterizza oggi la nostra società chiamata a vivere nel confronto, nella convivenza e nel dialogo, e a saper raccogliere elementi dall’altro ma mantenendoli come propri e identitari. In una parola, saper stare insieme e mantenere ciascuno la propria identità in un confronto che è un percorso che si fa insieme”.