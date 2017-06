Consiglio europeo: migrazioni, rivedere il sistema comune di asilo. “Giusto equilibrio tra responsabilità e solidarietà”

(Bruxelles) “Occorre compiere sforzi ulteriori per conseguire autentici progressi nella politica di rimpatrio e di riammissione”. Lo si legge ancora nelle Conclusioni del Consiglio europeo, terminato nel pomeriggio a Bruxelles. “Sulla base del piano d’azione rinnovato sul rimpatrio, devono essere predisposti senza ulteriori indugi, a livello dell’Ue, accordi di riammissione efficaci e intese pragmatiche con i Paesi terzi”. Il Consiglio europeo ribadisce inoltre “le sue precedenti conclusioni sulla riforma del sistema europeo comune di asilo (Ceas). Grazie ai progressi compiuti durante la presidenza maltese, si registra un’intesa comune sul fatto che la riforma del Ceas deve trovare il giusto equilibrio tra responsabilità e solidarietà e garantire la resilienza a crisi future”. Il sistema “deve essere efficiente e in grado di sopportare la pressione migratoria, eliminare fattori di attrazione e movimenti secondari in conformità del diritto internazionale, combattere gli abusi e fornire un sostegno adeguato agli Stati membri più colpiti”. Quindi il passaggio che interessa soprattutto Italia e Grecia: “si invita la Commissione a esplorare possibili soluzioni per alleviare l’onere che grava sugli Stati membri in prima linea”.