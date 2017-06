Carceri: Roma, dal 26 al 28 giugno il seminario di formazione per i nuovi cappellani

Dal 26 al 28 giugno si terrà a Roma, presso la Direzione generale della formazione di via Giuseppe Barellai n° 135, il seminario di formazione dei nuovi cappellani delle carceri, organizzato da don Raffaele Grimaldi, ispettore generale dei cappellani del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento della Giustizia minorile e di comunità, unitamente con la Direzione generale del personale e delle risorse del Dap e la Direzione generale della formazione. “In questa occasione – spiega don Grimladi – sono stati convocati a Roma i sacerdoti, inviati in carcere dai loro vescovi come cappellani incaricati o volontari, dal 1° gennaio 2016 ad oggi”.

Il primo giorno, lunedì 26 giugno, dopo l’accoglienza indirizzata ai sacerdoti da Riccardo Turrini Vita, direttore generale della formazione del Dap, mons. Simon Ntamwana, arcivescovo di Gitega (Burundi), terrà un momento di preghiera seguito da una riflessione di don Francesco Soddu, direttore di Caritas Italiana. Martedì 27, sono previste le riflessioni del sottosegretario alla Giustizia, Cosimo Ferri, di Gemma Tuccillo, capo dipartimento della Giustizia minorile e di comunità, e di direttore generale del personale e delle risorse del Dap, Pietro Buffa. La giornata si chiuderà con la celebrazione eucaristica presieduta da mons. Vincenzo Paglia, presidente della Pontificia Accademia per la Vita. Infine, mercoledì 28 giugno, dopo il momento di preghiera guidato dall’ordinario militare, mons. Santo Marcianò, seguiranno le conclusioni e, in ultimo, il saluto di Santi Consolo, capo del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria.