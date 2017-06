Cappellani militari: Assisi, si è concluso oggi il corso di formazione con la Messa presieduta da mons. Marcianò

Alla Domus Pacis di Assisi, si è concluso in mattinata con la celebrazione eucaristica, presieduta dall’ordinario militare Santo Marcianò, il corso di formazione e aggiornamento per i cappellani militari. L’ultimo appuntamento assembleare della settimana di approfondimento sul tema del prossimo Sinodo dedicato ai giovani c’è stato ieri pomeriggio, con una tavola rotonda sul tema “La speranza non delude”, con rappresentanti di associazioni e movimenti ecclesiali. Al confronto hanno partecipato Mario Landi (Rinnovamento nello Spirito Santo), Maria Silvia Dotta (Movimento dei Focolari), don Tony Drazza (Azione Cattolica), Marta Boldrini (Comunione e Liberazione), Paola Pellicanò (Associazione Donum Vitae). Un incontro voluto da mons. Marcianò per stabilire un primo contatto tra l’Ordinariato e le aggregazioni laicali che tra le loro fila annoverano pure tantissimi giovani. “Si tratta di una prima tappa – è stato ribadito dagli interventi di ognuno – di un lungo percorso di collaborazione per elaborare iniziative comuni in vista del Sinodo”. Sempre nella serata di ieri, è stato presentato il nuovo testo “Percorsi di pastorale familiare – Vademecum della Chiesa Ordinariato militare”.

Alla fine della celebrazione di oggi Marcianò, facendo riferimento ad Assisi, terra di Francesco uomo di pace, ha concluso: “Questo è un luogo che fa per noi, qui ci troviamo bene perché i militari sono a servizio della pace”. Per il presule, la Messa è stata “la conclusione migliore” del corso “in quanto l’operatività che si vive nella pastorale parte da qui, l’Eucaristia è sempre il centro di tutto”.