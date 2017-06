Benin: Opera Don Orione, a settembre una nuova missione a Malanville

Prenderà il via a settembre nella parrocchia “Notre Dame du Sacré Cœur” di Malanville, città del Benin a confine con il Niger e con la Nigeria, la nuova missione dell’Opera Don Orione in Africa. A comunicane l’apertura è padre Basile Aka, direttore della Provincia africana: “La nostra Provincia è in piena espansione per il numero di religiosi e sentiamo l’esigenza di diffondere il carisma di San Luigi Orione al di là delle nostre attuali frontiere”. Nello scorso aprile c’erano stati i primi contatti tra direttore della Provincia africana e vescovo della diocesi di Kandi, mons. Clet Feliho, per individuare un luogo adatto all’apertura della missione. Nella parrocchia di Malanville, racconta padre Aka, ci “sono le strutture per dare inizio all’opera missionaria orionina: la chiesa parrocchiale, l’ufficio, la canonica, la scuola cattolica”. Attualmente “lì non ci sono sacerdoti. Il vicario generale, parroco di un’altra parrocchia deve fare ogni fine settimana più di 200 km per garantire la messa della domenica”. “Già da qualche tempo – conclude il direttore provinciale – avevamo preso in considerazione l’apertura della Congregazione in Ghana o in Benin, tanto da inserire tale proposito anche nella programmazione del sessennio 2016-2022. Ma noi sappiamo che è la Provvidenza a guidare i nostri passi. E, infatti, ci si è presentata un’opportunità concreta con l’invito ufficiale da parte di mons. Clet Feliho”.