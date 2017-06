Solidarietà: Antoniano di Bologna, oggi l’inaugurazione della nuova mensa dedicata a “Padre Ernesto”

Viene inaugurata oggi la nuova mensa dedicata a “Padre Ernesto” all’Antoniano di Bologna, una veste rinnovata per lo storico spazio di via Guinizelli 3 che accoglie 130 ospiti per pranzo ogni giorno e 31 famiglie al lunedì sera. Aperta 352 giorni l’anno e attiva da oltre 60 anni, la mensa cambia nel suo aspetto grazie alla partnership con Food for Soul, che ha ideato e promosso il progetto insieme all’Antoniano, allo Studio Lucchi e Biserni, che ha realizzato pro bono il progetto di interior design, allo Studio Francesco Faccin, che ha disegnato appositamente tavoli e sedie, e grazie al contributo di Injenia, Unicredit e Fondazione Carisbo. “La ristrutturazione della mensa, avviata nell’estate del 2016 e terminata a dicembre dello stesso anno, è un momento importante per lo sviluppo di un modello di intervento sociale nuovo che Antoniano onlus ha avviato già da alcuni anni”, si legge in una nota.

“Abbiamo un sogno – spiega fr. Giampaolo Cavalli, direttore dell’Antoniano -: aiutare le persone a ritrovare la luce, la forza, un po’ di speranza per ricominciare ancora. Questo è ciò che vogliamo e che proviamo a fare ogni giorno: non fermarci al pasto, ma iniziare a camminare insieme per costruire un percorso che riconosca dignità e porti verso l’autonomia. Per creare luoghi di condivisione e convivenza, spazi che facilitino la relazione e l’incontro è importante curare gli ambienti perché diventino sempre a misura della dignità delle persone che accogliamo. Questa nuova mensa rappresenta parte del cammino in cui speriamo di poter accogliere nella maniera migliore possibile sempre più persone in difficoltà”.

I progetti di Antoniano onlus non si fermano alla Mensa. Lo raccontano i dati all’interno del Bilancio sociale del 2016, che riporta i numeri relativi a ognuno dei servizi: sono state 694 le persone ascoltate dagli operatori del Centro d’ascolto, con 329 nuovi ingressi, mentre sono state accolte nel Centro d’accoglienza a San Ruffillo 30 ospiti in totale; 31 in tutto le famiglie coinvolte nei progetti di reinserimento e accolte nella mensa serale attiva solo per la cena del lunedì, mentre sono stati 348 i bambini seguiti nel 2016 dal Centro di riabilitazione “Antoniano Insieme” che ha sede al secondo piano della struttura. Info: www.onlus.antoniano.it