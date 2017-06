Papa Francesco: udienza ai Reali dei Paesi Bassi. “Particolare attenzione al fenomeno migratorio”

Papa Francesco ha ricevuto oggi in udienza Sua Maestà il Re Willem-Alexander dei Paesi Bassi, accompagnato dalla consorte, Sua Maestà la Regina Máxima. I sovrani hanno poi incontrato il cardinale Pietro Parolin, segretario di Stato, accompagnato da mons. Paul Richard Gallagher, segretario per i Rapporti con gli Stati. Ne dà notizia la sala stampa vaticana informando che “i cordiali colloqui hanno permesso uno scambio di valutazioni su alcune tematiche di interesse condiviso, quali la tutela dell’ambiente e la lotta alla povertà, nonché circa lo specifico contributo della Santa Sede e della Chiesa cattolica in detti campi. Particolare attenzione è stata rivolta al fenomeno migratorio, sottolineando l’importanza della pacifica convivenza tra culture differenti, e all’impegno comune per promuovere la pace e la sicurezza globale, con speciale riferimento ad alcune aree di conflitto”. Infine, “non è mancata una riflessione congiunta circa le prospettive del progetto europeo”.