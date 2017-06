Papa Francesco: domani riceve il luogotenente di gran maestro del Sovrano Ordine di Malta

Fra’ Giacomo Dalla Torre del Tempio di Sanguinetto

Il Luogotenente di Gran Maestro del Sovrano Ordine di Malta, fra’ Giacomo Dalla Torre, verrà ricevuto domani mattina da Papa Francesco in occasione della ricorrenza di San Giovanni Battista, Santo protettore del Sovrano Ordine di Malta, che si celebra il 24 giugno. Si tratta della prima udienza con il Pontefice da quando Fra’ Giacomo Dalla Torre è stato eletto Luogotenente di Gran Maestro, lo scorso 29 aprile. Nel corso dell’udienza si farà il punto sul processo di riforma della Carta Costituzionale avviato per rendere l’Ordine di Malta più in linea con le esigenze di una istituzione che negli ultimi anni è cresciuta e ha ampliato in maniera significativa la sua presenza sul territorio. “Il Luogotenente – si legge in una nota dell’Ordine di Malta – illustrerà i principali progetti dell’Ordine di Malta volti a portare aiuto e sostegno ai tanti rifugiati, sfollati e migranti in tutto il mondo”. Nel corso dell’incontro Fra’ Giacomo Dalla Torre presenterà anche le attività in ambito diplomatico per la promozione del rispetto delle leggi umanitarie internazionali con la partecipazione a numerosi summit come il Forum Globale sulla migrazione e lo sviluppo, che si apre a Berlino la prossima settimana. Il contributo per la formazione della Guardia Costiera libica nell’ambito della missione navale Sophia- Eunavfor Med- da parte del Corpo Italiano di Soccorso dell’Ordine di Malta e l’incessante lavoro di assistenza medica ai migranti nel Mar Mediterraneo a bordo delle Navi della Marina Militare italiana saranno altri temi al centro dell’incontro tra il Luogotenente e il Papa. L’Ordine di Malta 120.000 volontari e operatori e circa 2.000 progetti in 120 Paesi del mondo: assicura assistenza medica, sociale e psicologica ai più fragili e vulnerabili. Al termine dell’udienza la delegazione guidata da fra’ Giacomo Dalla Torre sarà ricevuta dal Segretario di Stato Vaticano, cardinale Pietro Parolin.