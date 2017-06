Istituto Toniolo: Rosina (Università Cattolica), sul rapporto dei giovani con la politica pesano disagio e incertezza sul futuro

“Più che l’asse destra-sinistra i dati della ricerca dell’Istituto Toniolo mostrano come a orientare le scelte verso l’offerta politica sia l’atteggiamento di apertura e chiusura verso il nuovo e il cambiamento ma anche la fiducia nelle istituzioni. I Millennials sono la forza principale di sostegno a processi di cambiamento credibili, convincenti e coinvolgenti che creano nuove opportunità. Ma quando manca la fiducia, quando prevalgono il disagio sulla condizione presente e l’incertezza sul futuro, i giovani tendono a chiudersi in difesa e a manifestare la loro insofferenza con astensione al voto o verso i movimenti che esprimono rabbia e posizioni antisistema”. Lo afferma Alessandro Rosina, docente di demografia all’Università Cattolica e coordinatore del “Rapporto Giovani”, commentando la rilevazione condotta dall’Istituto Toniolo sull’atteggiamento dei giovani nei confronti della politica.

Il fenomeno descritto, osserva Rosina, “tende ad avvenire di meno nelle elezioni amministrative, perché il Comune è una istituzione sentita più vicina, con possibilità di valutazione più concreta dell’offerta politica e della sua credibilità”.

Più in generale c’è da rilevare, sottolinea ancora Rosina, che “l’elettorato giovanile è molto meno prevedibile e più difficile da intercettare rispetto a quello adulto e anziano perché meno guidato dalle grandi ideologie del secolo scorso che stanno alla base della distinzione tra destra e sinistra. È inoltre un elettorato più fluido e instabile, quindi meno prevedibile sia rispetto alla decisione di andare o meno a votare sia sul partito o movimento a cui dare il proprio sostegno. Proprio per questo fa spesso la differenza sull’esito finale delle elezioni”.