Diocesi: San Marino-Montefeltro, stasera al santuario della Madonna della Consolazione il Giubileo dei politici

In occasione della festa di san Tommaso Moro, patrono dei politici e governanti, questa sera il santuario della Madonna della Consolazione di Borgo Maggiore ospiterà dalle 21 il Giubileo dei politici. Si tratta di una veglia di preghiera, rivolta in particolare alle persone impegnate in politica, promossa dalla Commissione per la pastorale sociale e del lavoro della diocesi di San Marino-Montefeltro nell’ambito delle “iniziative – si legge in una nota – per riaffermare la considerazione che la Chiesa ha della politica, vocazione altissima e forma preziosa di carità a servizio alla vita sociale per il bene comune”. “Quest’anno – spiegano i promotori – al centro della riflessione vi sarà il rapporto tra economia ed etica, per superare le cause dell’esclusione e dell’inequità alla base di tutti i mali sociali”. “L’attività economica non deve essere finalizzata esclusivamente al profitto ma va finalizzata al perseguimento del bene comune”, proseguono, evidenziando che “di questo deve farsi carico soprattutto la comunità politica in quanto è causa di gravi scompensi separare l’agire economico, a cui spetterebbe solo produrre ricchezza, da quello politico, a cui spetterebbe di perseguire la giustizia mediante una equa ridistribuzione”.