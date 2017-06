Diocesi: Perugia, successo per il 9° raduno della Giornata del Grest

Fin dal primo mattino di ieri l’area del “Percorso Verde” di Pian di Massiano, a Perugia, è diventata una armonia di tanti colori, quelli delle magliette indossate dai 4.000 bambini e giovani animatori dei “Grest” (Gruppi estivi) dei 33 oratori parrocchiali dell’arcidiocesi. È stato il loro 9° raduno della Giornata diocesana del “Grest” promossa dall’Ufficio coordinamento oratori perugini, che si è avvalso della

Per don Riccardo Pascolini, direttore dell’Ufficio diocesano per la pastorale giovanile e guida del Coordinamento perugino e regionale degli oratori, “vedere il volto di un bambino stupito e gioiosamente meravigliato della sorpresa che ogni anno lo attende e che con cura viene preparata per lui, proprio per lui, ridà a ciascuno di noi adulti il senso profondo della missione che ci appartiene, della volontà di rimettersi al servizio sempre, giorno dopo giorno, del motivo ultimo per cui l’oratorio è chiamato a farsi prossimo e accogliente, dal sagrato della Chiesa alla strada, secondo le peculiarità di ciascuno”.

Ha portato il saluto del cardinale Gualtiero Bassetti il vescovo ausiliare, mons. Paolo Giulietti. “Il tempo è un bene prezioso che non possiamo permetterci di sprecare o perdere – ha evidenziato il presule –; il tempo è irripetibile, non torna ma passa invece e proprio per questo non dobbiamo lasciarlo sfuggire senza coglierne la preziosità”. Mons. Giulietti ha ricordato le parole di Papa Francesco alla Gmg di Cracovia che invitava i giovani e a non essere giovani che perdono tempo sul divano, che si lasciano passare la vita sopra, che guardano il treno che passa: “Non perdete tempo ma prendete tempo per ciò che nella vita è prezioso e per ciò che nella vita vale”, l’invito di mons. Giulietti. Vincitore del “Grande gioco della Giornata diocesana 2017” è stato il “Grest” dell’Oratorio Anspi “Le Sentinelle di Deruta”, che si è aggiudicato una ricca fornitura di gelati da gustare in Oratorio.