Consiglio d’Europa: “nazionalismi e populismi strumentalizzano paure e incertezze”. Jagland, “profonda preoccupazione”

(Strasburgo) “La forte spinta del populismo nazionalista, gli sforzi continui in materia di integrazione dei migranti e la risposta degli Stati europei ai nuovi attacchi terroristici che hanno colpito l’Europa nel 2016” sono le “maggiori evoluzioni” identificate dalla Commissione contro il razzismo e l’intolleranza del Consiglio d’Europa (Ecri) nel suo rapporto annuale pubblicato oggi a Strasburgo. “L’impennata del populismo nazionalista – vi si legge – ha contraddistinto il 2016. I movimenti nazionalisti e xenofobi hanno strumentalizzato le paure e le incertezze; gli insulti razzisti e il discorso dell’odio xenofobo hanno raggiunto livelli senza precedenti e sono entrati in molti casi nella tendenza politica dominante”. Thorbjørn Jagland, segretario generale del Consiglio d’Europa, commenta: “La crescita di politiche populiste in Europa è profondamente preoccupante, in particolare quando è rivolta alle minoranze, inclusi migranti e rifugiati. Invito tutti i responsabili politici a fare tutto ciò che è in loro potere per impedire questa pericolosa tendenza e impegnarsi a costruire società inclusive”.

Il presidente dell’Ecri, Christian Ahlund, ha sottolineato che il discorso dell’odio si sviluppa nella sfera politica e mediatica: “non è sufficiente perseguire penalmente e tenere sotto controllo il discorso dell’odio, dobbiamo contrastarlo attivamente. I codici deontologici interni dei media e dei parlamentari dovrebbero prevedere delle sanzioni. Le élite politiche, religiose e culturali, gli artisti e le celebrità sportive devono partecipare in maniera attiva alla diffusione di un contro-discorso”.