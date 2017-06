Volontariato: Cesvot, il 25 giugno a Firenze festa per i 20 anni di attività

Domenica 25 giugno, al Teatro Verdi di Firenze, circa 1000 persone si incontreranno per festeggiare i vent’anni di Cesvot. Un pomeriggio di spettacolo, musica e talk show per i volontari delle 3.400 associazioni di volontariato della Toscana e per i cittadini impegnati a rendere migliori e più solidali le nostre comunità. Numerosi gli ospiti e gli artisti che parteciperanno a “Buon compleanno Cesvot!” che si aprirà alle ore 16.30 e sarà ad ingresso gratuito. Tra questi Baro Drom Orkestar, Circo sociale Il tappeto di Iqbal, Ladri di Carrozzelle, Nujeen Mustafa, Daniela Morozzi. Cesvot compie vent’anni “nell’anno dell’approvazione della legge delega per la riforma del Terzo settore”, afferma il presidente appena rieletto, Federico Gelli, secondo il quale “le norme in essa contenute porteranno a significative novità, alcune delle quali dovranno essere attentamente gestite e monitorate”. In questi vent’anni sono stati 30mila i servizi di consulenza erogati, 753 i progetti di intervento sociale, e 40mila i volontari formati grazie ai corsi di Cesvot. Ospite d’onore Nujeen Mustafa che arriverà da Colonia, dove vive da circa due anni, e racconterà il suo incredibile viaggio dalla Siria alla Germania. Ad appena 16 anni, affetta da paralisi cerebrale fin dalla nascita, è fuggita da Kobane ed ha percorso 6000 km attraverso 8 Paesi, con l’aiuto della sorella che ha spinto per mezza Europa la sua sedia a rotelle. Il suo viaggio, emblema della condizione di 5 milioni di siriani in fuga dalla guerra, è diventato con l’aiuto di Christina Lamb un libro tradotto anche in italiano con il titolo “Lo straordinario viaggio di Nujeen Mustafa”. In occasione della Festa sarà disponibile la pubblicazione “Vent’anni al servizio del volontariato toscano. Dati e numeri dal 1997 ad oggi”.