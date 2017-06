Vescovi Argentina: dal 23 giugno la Settimana Sociale. Temi: amicizia sociale e casa comune

“È più quel che ci unisce rispetto a quello che ci divide”: questo lo slogan che dà il timbro alla Settimana sociale 2017 promossa dalla Chiesa argentina, e in particolare dalla Commissione per la pastorale sociale della Conferenza episcopale argentina (Cea). La Settimana sociale, intitolata “L’amicizia sociale e la cura della casa comune” si terrà a Mar del Plata, dal 23 al 25 giugno, e prevede la partecipazione di esponenti del mondo politico e sindacale, rappresentanti di diverse organizzazioni e movimenti sociali, imprenditori. Secondo quanto annunciato dagli organizzatori, saranno presenti, tra gli altri, all’incontro di apertura: la governatrice della Provincia di Buenos Aires, María Eugenia Vidal; il ministro del Lavoro, Jorge Triaca; la ministra dello Sviluppo Sociale della Nazione, Carolina Stanley.

Fanno da sfondo alla Settimana sociale l’unità della nazione e la coesione sociale, nell’ambito delle celebrazioni per il Bicentenario dell’indipendenza. Tra gli obiettivi specifici: creare una cultura della convivenza, una maggiore qualità della cultura democratica, generare spazi di dialogo per il bene comune

Si parlerà anche di questioni di attualità politica ed economica, dell’andamento dell’economia e della produzione nazionale, della concentrazione dei proprietari terrieri che penalizza i piccoli agricoltori, della cura del creato, della piaga delle dipendenze e del narcotraffico.