Ue: Bruxelles, conferenza sulla gestione della migrazione. Intervengono politici, operatori “sul campo” e un rifugiato di Aleppo

(Bruxelles) Alla vigilia del Consiglio europeo, che il 22 e 23 giugno a Bruxelles discuterà di migrazioni (oltre che di sicurezza, difesa e Brexit), il Parlamento europeo organizza per oggi una conferenza internazionale su “migrazione, stabilità e prosperità nei Paesi terzi e rafforzamento della sicurezza interna dell’Ue”. L’appuntamento è per le 14.30 (fino alle 19.30) nella sede di Bruxelles del Parlamento Ue. “Saranno presenti – spiega una nota per la stampa – più di 700 partecipanti, tutti con esperienze a vari livelli nel campo della gestione delle migrazioni”. Fra i partecipanti il primo ministro libico al-Sarraj, il ministro della giustizia e integrazione svedese Johansson, il ministro dell’immigrazione greco Mouzalas. Per l’Ue saranno presenti il presidente dell’Euroassemblea Antonio Tajani, quello della Commissione europea Juncker, l’Alto rappresentante Mogherini, i commissari King e Avramopoulos. Inoltre, i sindaci di Catania, Atene, Samo (dove si trova uno degli hot spot dell’Ue), un rappresentante della provincia di Csongrad in Ungheria (situata a 10 chilometri dal confine serbo). Prenderanno inoltre la parola il comandante generale della Guardia costiera italiana, il comandante di “Operazione Sophia” nel Mediterraneo, un giovane rifugiato da Aleppo.