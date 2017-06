Terremoto in Umbria: 500mila euro dalla Caritas di Trento

Terremoto in Umbria: ammontano a poco meno di mezzo milione di euro le offerte raccolte dalla Caritas diocesana di Trento dall’autunno 2016 ad oggi. I fondi, frutto della generosità dei trentini, sono stati destinati, in accordo con Caritas Nordest, a progetti di ricostruzione e rilancio delle attività economiche, in particolare nella zona di Norcia, una delle più colpite dal sisma. “Già nella colletta nazionale del 18 settembre 2016, conseguenza delle prime violente scosse in centro-Italia di fine agosto – ricorda una nota della Caritas di Trento -, erano stati donati in diocesi 319mila euro, sugli oltre 2 milioni complessivamente raccolti nelle diocesi del Nordest. Tali fondi sono stati inviati a Caritas italiana che li ha investiti nella costruzione del Centro di comunità di Norcia”. Altre offerte, pari a 164mila euro, sono state raccolte nei mesi a seguire da Caritas Trento e messe a disposizione della Delegazione Caritas Nordest per progetti seguiti in prima persona da Roberto Calzà, direttore della Caritas diocesana trentina, referente per la Delegazione. Complessivamente, quindi, “le offerte raccolte in Trentino ammontano a 483mila euro”.

La Delegazione ha messo a disposizione della Caritas di Spoleto-Norcia poco più di 1 milione di euro. Di questa somma, gestita dalla Delegazione triveneta, ad oggi sono già stati spesi oltre 300mila euro. Il 31 maggio scorso l’arcivescovo di Spoleto-Norcia, Renato Boccardo, ha inaugurato una delle tre stalle per bovini realizzate grazie al sostegno della Caritas locale e delle Caritas del Nord-est italiano. Ora l’impegno della Caritas nei territori della Valnerina proseguirà con iniziative a sostegno dei commercianti e degli imprenditori-artigiani locali. La spianata della località Madonna delle Grazie (dove la chiesa è completamente rasa al suolo e la casa di accoglienza per i ritiri è irrimediabilmente lesionata) ha preso vita nell’autunno scorso grazie al campo voluto dalla Caritas locale per dare un segno di attenzione alla popolazione. Oggi il campo comprende un paio di casette, un magazzino prefabbricato, un paio di container e soprattutto il nuovissimo Centro di comunità (costato poco meno di 450mila euro) costruito da Caritas Italiana grazie ai fondi della colletta nelle chiese del Triveneto del 18 settembre scorso (complessivamente due milioni di euro), inaugurato il 16 giugno scorso alla presenza delle autorità locali e del presidente Cei, il card. Gualtiero Bassetti. La Caritas diocesana di Trento, in collaborazione con la Delegazione Caritas Nordest, lancia, poi, la proposta di un impegno estivo in questi territori. Si tratta di un campo di servizio, che si terrà a Norcia dal 21 al 28 luglio, per giovani maggiorenni. Info: www.diocesitn.it/caritas