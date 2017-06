Russia: Stupino, campo estivo “Non sei solo” per un centinaio di senzatetto promosso da Casa della misericordia e Caritas

In un bosco nella zona di Stupino, a circa 100 chilometri a sud di Mosca, sta per cominciare il secondo campo “Non sei solo” per un centinaio di senzatetto di Mosca, organizzato dall’associazione Casa della misericordia e dalla Caritas, in collaborazione con altre associazioni caritative. Lo scopo del campo (22-28 giugno) è “aiutare le persone che si trovano in strada a cambiare lo stile di vita, a rinsaldare i valori spirituali e morali e reintegrarsi nella società”, spiega Lilit Gorelova, una delle organizzatrici. Il campo è diviso in piccole unità, ognuna con la sua cucina e una sorta di autogestione, sotto la cura di alcuni volontari. Nel campo è anche presente un servizio medico che offre visite e controlli gratuiti. Al centro del campeggio una grande tenda per la festa e per la preghiera, dove si riuniscono i partecipanti, appartenenti a confessioni diverse, per pregare insieme. Tutti i partecipanti sottoscrivono la loro adesione a una serie di regole, tra cui quella di non fare uso di alcool durante la settimana. Nel corso del campo sono previsti colloqui con sacerdoti, psicologi e assistenti sociali per avviare un percorso d’integrazione, a partire dalla regolarizzazione dei documenti. Nel programma anche atelier creativi e momenti di festa. Sono circa 12mila le persone senza fissa dimora a Mosca; circa il 60% sono cittadini russi; 20% stranieri e 20% ex-residenti di Mosca o della regione.