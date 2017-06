Regno Unito: blog per raccontare la Missione cattolica italiana a Bradford. Don Frosio, “dialogare con i giovani”

Un blog pensato dalla Missione cattolica italiana di Bradford, collegato a tutte le altre missioni europee, dalla Svizzera alla Francia, dal Belgio alla Germania al Liechtenstein. L’idea è di don Lorenzo Frosio, sacerdote della diocesi di Bergamo, “prestato” alla Chiesa di Inghilterra e Galles cinque anni fa, così che potesse seguire i nostri connazionali del nord, i cattolici italiani emigrati a Manchester, Leeds, Newcastle, Sheffield. “Il blog è nato un anno fa, grazie anche alla passione per l’online di un giovane, Edoardo Fiorani, che cura l’aspetto tecnico, ma per la prima volta siamo riusciti a collegarci alle altre missioni europee”, spiega don Frosio. “Un reportage fotografico dall’Africa, dove sono stato qualche settimana fa, ha attirato l’attenzione di 250 utenti ma, in media, ci leggono 50-100 persone. È il 10% di tutti gli italiani cattolici del nord, circa 500, molti dei quali sono anziani. Per questo dobbiamo semplificare il materiale che mettiamo. La sfida che ci troviamo ad affrontare è trovare argomenti che interessino e, soprattutto, attirare i giovani, le nuove generazioni di italiani, che sono meno interessati alla religione rispetto agli anziani”, aggiunge il sacerdote. Info: https://mcibradford.wixsite.com/mysite