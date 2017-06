Rapporto Ispi: più dell’Isis gli italiani temono la crisi economica

Per il 48% degli italiani la crisi economica rimane di gran lunga la minaccia più rilevante. Le preoccupazioni dell’opinione pubblica rimangono sostanzialmente le stesse rispetto a sei mesi fa, con la questione dell’immigrazione al secondo posto (23%), la diffusione di ideologie e movimenti di stampo populista al terzo (9%) e solo al quarto la minaccia terroristica (8%). È quanto emerge dal sondaggio – commissionato da Ispi e Rainews24 e realizzato da Ipsos – per rilevare l’opinione degli italiani in merito alla loro percezione della minaccia terroristica e alla sua gestione da parte del governo. La rilevazione, l’undicesima di una serie iniziata a fine 2014 e proseguita con cadenza trimestrale, è stata promossa in concomitanza con l’uscita del Rapporto Ispi “Jihadista della porta accanto. Radicalizzazione e attacchi jihadisti in Occidente” curato da Lorenzo Vidino e Francesco Marone e presentato oggi a Roma.

Dal sondaggio emerge che curiosamente la minaccia terroristica, dopo aver raggiunto un picco (26%) nel dicembre 2015, poche settimane dopo i primi attacchi compiuti dai jihadisti a Parigi, è tornata nella percezione generale ai livelli del 2014 quando lo Stato islamico (Is) di al–Baghdadi era stato appena fondato ma non aveva ancora compiuto o rivendicato attentati in Europa. Secondo i curatori del sondaggio questa minore percezione della minaccia terroristica degli italiani può essere forse spiegats da un “effetto assuefazione” alla minaccia terroristica (non rappresenta più una novità), anche se la potenza di Is è percepita in crescita. Una seconda interpretazione farebbe pensare al fatto che Is sia visto come una minaccia più forte a livello globale ma non particolarmente per l’Italia dove, in effetti, non ha avuto la capacità di mettere in atto attentati paragonabili a quelli in altri Paesi. Inoltre va ricordato che la rilevazione del 2016 (dicembre) era avvenuta dopo un periodo di assenza di attentati su suolo europeo e prima dell’attacco a Berlino del 24 dicembre. Dal sondaggio emerge anche che gli italiani non sembrano avere un giudizio unanime sulle cause di questo fenomeno. D’altronde neppure gli studiosi sono attualmente in grado di dare un giudizio concorde sulle ragioni che stanno alla base della violenza di matrice jihadista. Una parte importante dell’opinione pubblica (35%) sembra propendere verso cause che rimandano al fallimento del processo di integrazione di parte delle comunità islamiche all’interno dei nostri paesi soprattutto a causa di motivazioni sociali o identitarie. Un’altra parte (27%) sembra invece puntare l’indice verso un Islam radicale che ha deciso di muoverci guerra, mentre un’altra ancora (21%) percepisce il fenomeno come meramente reattivo attribuendo la colpa alle numerose azioni militari occidentali che negli ultimi decenni hanno colpito il Medio Oriente. Il 70% degli italiani pensa che il numero delle vittime per terrorismo in Occidente sia molto più alto del dato reale. Una gran parte dell’opinione pubblica sembra quindi sopravvalutare questi numeri. Nonostante la percepita gravità del fenomeno, solo una minoranza, il 26%, sarebbe disposta a sospendere alcuni diritti civili, pur di attuare maggiori controlli presso le comunità islamiche. Mentre il 20% pensa che sia fondamentale bloccare l’immigrazione, addebitando erroneamente ad essa (si veda dato precedente) la maggior responsabilità degli attacchi. Un’altra parte (11%) chiede un impegno militare più deciso. La maggior parte delle risposte rimane comunque a favore di un’estesa azione culturale di prevenzione alla violenza che coinvolga istituzioni educative, media e società civile. Gli italiani appaiono ancora soddisfatti di come il nostro governo stia gestendo l’allerta terrorismo e, complessivamente, una maggioranza assoluta di essi (il 53%) pensa che l’esecutivo stia facendo abbastanza o molto bene.