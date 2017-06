Papa in Colombia: card. Salazar, “viene per dirci che abbiamo bisogno di cambiare”

“In Colombia, necessariamente, la costruzione della pace nasce nel perdono. Il Papa viene a dirci che abbiamo bisogno di cambiare e da qui deriva il tema della visita: ‘Facciamo il primo passo’, a partire dalla riconciliazione e dalla pace. Così si è espresso stamattina (ora colombiana) il cardinale Rubén Salazar Gómez, arcivescovo di Bogotá e presidente del Celam, aprendo il Forum promosso dal maggiore quotidiano della capitale colombiana, “El Tiempo” sulla visita di papa Francesco in Colombia (6-10 settembre). Al dibattito hanno partecipato anche il nunzio apostolico, mons. Ettore Ballestrero, e Guillermo León, ambasciatore di Colombia presso la Santa Sede. Quest’ultimo ha affermato: “Francesco viene perché è necessaria la sua presenza per raggiungere l’obiettivo di una società che vive in pace”.

Il dibattito conferma la grande attesa per la visita del Papa non solo in ambito ecclesiale, ma nell’intera società colombiana. Proprio ieri una delegazione vaticana è giunta in Colombia per un sopralluogo nei luoghi che saranno visitati da papa Francesco. E venerdì prossimo a Cartagena sarà annunciato il programma ufficiale del viaggio.