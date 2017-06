Papa Francesco: udienza, “sincero apprezzamento” per campagna “Ero straniero”

foto SIR/Marco Calvarese

Salutando, al termine dell’udienza, i fedeli di lingua italiana, il Papa ha espresso “sincero apprezzamento per la campagna della nuova legge migratoria ‘Ero straniero’, la quale gode del sincero sostegno di Caritas italiana, della Fondazione Migrantes e di altre organizzazioni cattoliche”. Tra gli altri fedeli, Francesco ha salutato il comando per la tutela forestale e ambientale dell’Arma dei Carabinieri e la comunità Amore e Libertà, incoraggiata “a sostenere gli sforzi in favore dell’educazione dei giovani nella Repubblica Democratica del Congo”. Nel triplice pensiero finale ai giovani, agli ammalati e agli sposi novelli, il Papa ha ricordato che venerdì prossimo ricorre la Solennità del Sacratissimo Cuore di Gesù, “giorno in cui la Chiesa sostiene con la preghiera e l’affetto tutti i sacerdoti”: “Cari giovani – il triplice invito – attingete al Cuore di Gesù il nutrimento della vostra vita spirituale e la fonte della vostra speranza; cari ammalati, offrite la vostra sofferenza al Signore, perché effonda il suo amore nel cuore degli uomini; e voi, cari sposi novelli, partecipate all’Eucarestia, perché, nutriti di Cristo, siate famiglie cristiane toccate dall’amore di quel Cuore divino”.