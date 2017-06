Papa Francesco: udienza, anche 500 carabinieri e 50 studenti cinesi tra i 12mila in piazza

foto SIR/Marco Calvarese

Oggi il Papa alle 9.15 era già in piazza San Pietro, pronto a salutare i 12mila fedeli che affollano la zona delimitata dal colonnato del Bernini nonostante il caldo torrido su Roma. Protagonisti, come di consueto, i bambini, che Francesco ha salutato “in tenuta estiva”, muniti cioè dei cappellini di rito per ripararsi dal sole. Tra i fedeli che hanno issato striscioni variopinti e bandiere, anche 500 carabinieri dell’unità per la tutela forestale, ambientale e agroalimentare, che il Papa ha salutato al termine del percorso tra i settori della piazza, prima di compiere il tratto a piedi che lo separa dalla postazione al centro del sagrato. Tra i fedeli internazionali, da segnalare un gruppo di 50 studenti e personale provenienti dal Collegio San Francesco di Assisi di Hong Kong.